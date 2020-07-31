أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-7-2020.. سعر المعدن الأصفر فى أول أيام عيد الأضحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

تستمر حالة التذبذب التصاعدي فى أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مع توقعات بتراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتستقر الأسعار فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة، لتستمر حالة التذبذب التصاعدى التى سبق وتوقعت بوابة الفجر حدوثه ليظل فى اتجاه تحقيق جرام الذهب عيار 21 سعر الألف جنيه مع نهاية العام الجاري وبالفعل حقق عيار 24 ذلك السعر وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة:





أسعار الذهب الأن

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1001.25 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 876 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 750.75 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب 7008 جنيهًا .


أسعار الذهب عالميًا :

حققت أسعار الذهب أول تراجع فى 10 أيام بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد أن أظهرت بيانات اليوم انكماش الاقتصاد الأمريكي بوتيرة تاريخية في الربع الثاني من العام الحالي، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.


وجاء تحسن معنويات المستثمرين وإقبالهم على الأصول الأكثر خطورة بعدما تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من وباء كورونا.

وقال الفيدرالي بالأمس إنه سيبقى على معدل الفائدة عند نطاقه الحالي دون تغيير حتى يثق في أن الاقتصاد قد تحمل الوباء وفي طريقه لتحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

 

ومع ذلك، فإن ضعف قيمة الدولار الأمريكي والذي يتداول قرب أدنى مستوياته في عامين ساهمت في الحد من خسائر المعدن.

وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على المعدن انخفض بنحو 11 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

 

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر، وهو العقد الأكثر نشاطاً، بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 9.90 دولار ليهبط إلى 1966.80 دولار للأوقية.

كما أن سعر العقود المستقبلية للمعدن تسليم شهر أغسطس تراجع بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 11.10 دولار، لينهي التعاملات عند مستوى 1924.30 دولار للأوقية، بعد تسوية قياسية يوم الأربعاء الماضي.

 

ويأتي هذا الهبوط للمرة الأولى بعد 9 جلسات متتالية من الصعود، والتي كانت أطول موجة مكاسب منذ المكاسب لمدة 10 أيام متتالية المنتهية في يناير الماضي.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1953.36 دولار للأوقية فاقداً نحو 17.43 دولار.

 

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 93.053.

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