كاتب سعودي: المملكة تكفلت بنفقات حجاج الموسم الحالي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي السعودي، نايف الحربي، إنه سيتم فرض الحجر الصحي على الحجاج بالمنزل فور انتهاء المناسك لمدة 14 يوميا في المنزل.





وتابع خلال اتصال عبر سكايب من الرياض ببرنامج "أخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أن السلطات السعودية أصرت على إتمام الحج لكي لا تتوقف الفريضة.





وكشف عن أن موسم العمرة سوف يعود بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية والأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية، موضحا أن عدد المعتمرين سنويا يبلغ عددهم 19 مليون مسلم، 11 مليونًا من داخل المملكة و8 ملايين مسلم من الخارج.





وأوضح أن المملكة العربية السعودية تكفلت بتكاليف حجاج العام الجاري، سواء وصولهم إلى منطقة مكة والسكن في المناطق والوصول إلى مشاعر منى وعرفات، وقدمت أدوية بالمجان مؤكدا أنه تم تطبيق إجراءات احترازية مشددة لحماية الحجاج.











