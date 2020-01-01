كاتب سعودي: المملكة تكفلت بنفقات حجاج الموسم الحالي (فيديو)

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:10 م
نايف الحربي
نايف الحربي
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي السعودي، نايف الحربي، إنه سيتم فرض الحجر الصحي على الحجاج بالمنزل فور انتهاء المناسك لمدة 14 يوميا في المنزل.

وتابع خلال اتصال عبر سكايب من الرياض ببرنامج "أخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أن السلطات السعودية أصرت على إتمام الحج لكي لا تتوقف الفريضة.

وكشف عن أن موسم العمرة سوف يعود بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية والأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية، موضحا أن عدد المعتمرين سنويا يبلغ عددهم 19 مليون مسلم، 11 مليونًا من داخل المملكة و8 ملايين مسلم من الخارج.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تكفلت بتكاليف حجاج العام الجاري، سواء وصولهم إلى منطقة مكة والسكن في المناطق والوصول إلى مشاعر منى وعرفات، وقدمت أدوية بالمجان مؤكدا أنه تم تطبيق إجراءات احترازية مشددة لحماية الحجاج.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفتاوى التي خرجت من دار الإفتاء بشأن ذبح الأضاحي خلال الساعات الأخيرة:

- يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ، فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

- إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، وأخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" رواه مسلم.

- لا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.

- لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.

- ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

- وقت الذبح الشرعي للأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد، فيمكن المضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة، وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة، ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.

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صلاة العيد بوابة الفجر السعودية الحجر الصحي التكاليف الأضاحى

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