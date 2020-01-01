الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادى الزمالك فى التعاقد مع لاعب وسط فريق بيراميدزومنتخب مصر الأول، نبيل عماد دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن نبيل عماد دونجا يرحب باللعب فى نادى الزمالك وأنه وقع بالفعل على عقد مدته 4 سنوات، بينما العائق الوحيد أمام القلعة البيضاء هو موافقة مسؤولي بيراميدز على رحيل نجم وسط الفريق.

ويذكر أن نبيل عماد دونجا والذي إنضم مؤخرًا لصفوف منتخب مصر شارك هذا الموسم فى 23 مباراة سجل خلالها هدفين.

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دونجا بيراميدز الزمالك

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