المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر وثيقتين تاريخيتين عن الحج (صور)

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، بالتزامن مع موسم حج هذا العام ، وثيقتين تاريخيتين ، تعودان لعهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، تظهر اهتمامه بالحج وسلامة ضيوف الرحمن من خلال تقديم جميع سبل الراحة ليتمكنوا من أداء مناسك حجهم في أمن وأمان وسلامة .

وأظهرت الوثيقة الأولى التي تعود لعام 1351هـ خطاباً موقعاً من نائب رئيس ديوان جلالة الملك موجهاً لنائب الملك الأمير فيصل بن عبدالعزيز حينها رحمه الله ، يفيد فيها بعدم موافقة الملك عبدالعزيز رحمه الله على سفر بعض الحجاج إلى المدينة المنورة ، مشياً على الأقدام، خشية الظمأ والجوع والتعب وحرارة الشمس، ما يعكس حرصه الشديد -رحمه الله- على سلامة الحجاج وأمنهم وضمان عدم تعرضهم لأي مكروه .

فيما أظهرت الوثيقة الثانية التي تعود لعام 1353هـ طلباً موقعاً من معاون مدير الصحة العام، موجهاً للأمير فيصل بن عبدالعزيز حينها رحمه الله ، يلتمس فيها التوجيه بإعطاء اللقاحات اللازمة للحجاج القادمين عن طريق البر، وذلك لضمان سلامة الحجيج وعدم تفشي الأمراض والأوبئة بينهم.