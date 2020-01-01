المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر وثيقتين تاريخيتين عن الحج (صور)

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، بالتزامن مع موسم حج هذا العام ، وثيقتين تاريخيتين ، تعودان لعهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، تظهر اهتمامه بالحج وسلامة ضيوف الرحمن من خلال تقديم جميع سبل الراحة ليتمكنوا من أداء مناسك حجهم في أمن وأمان وسلامة .

 

وأظهرت الوثيقة الأولى التي تعود لعام 1351هـ خطاباً موقعاً من نائب رئيس ديوان جلالة الملك موجهاً لنائب الملك الأمير فيصل بن عبدالعزيز حينها رحمه الله ، يفيد فيها بعدم موافقة الملك عبدالعزيز رحمه الله على سفر بعض الحجاج إلى المدينة المنورة ، مشياً على الأقدام، خشية الظمأ والجوع والتعب وحرارة الشمس، ما يعكس حرصه الشديد -رحمه الله- على سلامة الحجاج وأمنهم وضمان عدم تعرضهم لأي مكروه .

 

فيما أظهرت الوثيقة الثانية التي تعود لعام 1353هـ طلباً موقعاً من معاون مدير الصحة العام، موجهاً للأمير فيصل بن عبدالعزيز حينها رحمه الله ، يلتمس فيها التوجيه بإعطاء اللقاحات اللازمة للحجاج القادمين عن طريق البر، وذلك لضمان سلامة الحجيج وعدم تفشي الأمراض والأوبئة بينهم.

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر وثيقتين تاريخيتين عن الحج (صور)
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر وثيقتين تاريخيتين عن الحج (صور)
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر وثيقتين تاريخيتين عن الحج (صور)
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر وثيقتين تاريخيتين عن الحج (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسم الحج السعودية

أخبار تهمك

بيان مهم من الأوقاف بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ نصف ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أول عرض أوروبي لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يومين

صدمة في الأهلي.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ياسر إبراهيم

منذ ساعة

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي

منذ حوالي 3 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

صورة تاريخية توثق اللقاء الأول بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق وزيارة المؤسس لمصر

أمير الرياض يفتتح مؤتمر "الأرشيفات العربية" برعاية خادم الحرمين

وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ في الحج

الدفاع المدني يبدأ تنفيذ خطته للطوارئ بـ17 ألف ضابط وفرد

موسم الحج 1440هـ.. الدفاع المدني يبدأ تنفيذ خطته للطوارئ بـ17 ألف ضابط وفرد

"العمرو" يشدد على عدم التساهل مع أي تجاوزات لاشتراطات السلامة بالحج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

07:30 م

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

06:50 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

12:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»