كورونا.. العراق تسجل 2963 إصابة جديدة بالفيروس

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها اليوم الخميس، تسجيل 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 121263 إصابة.

 

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4671 , فيما تم تسجيل 2085 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 85546 حالة, مشيراً إلى ان عدد عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 31046 , منهم 446 في العناية المركزة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17,334 مليون إصابة، بينهم أكثر من 673 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,827 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا العراق كورونا صابات كورونا العراق الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيان مهم من الأوقاف بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يومين

أول عرض أوروبي لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 23 ساعة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الأهلي.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ياسر إبراهيم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق.. "الصحة" تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 1252 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

العراق تسجل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. العراق يسجل 2848 إصابة جديدة بالفيروس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

09:01 م

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

06:50 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»