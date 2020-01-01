السيسي يهنئ الرئيس العراقي بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً سيادته للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.
 
من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، وتمنياته بكل الخير  والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

شاهد.. أولى رحلات القطارات الروسية الجديدة بالقاهرة

انطلقت اليوم، أولى رحلات القطارات الروسية الجديدة بخطوط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس و"القاهرة - أسيوط" و"القاهرة - سوهاج".

جاء ذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى، كما تم تطبق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر هذه القطارات اليوم بنسبة 150% مقارنة بالقطارات الحالية المماثلة فى الدرجة.

وكشفت الهيئة القومية للقطارات عن مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات الذهاب،  بحيث يقوم قطار روسى بخط "القاهرة - الإسكندرية" من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا ليصل الإسكندرية 11.05 صباحا، وقطارين بخط الصعيد أحدهما يقوم من محطة القاهرة 6 صباحا متجها إلى سوهاج ليصلها 12.20 مساء والآخر يقوم 8.15 صباحا متجها إلى أسيوط ليصلها 12.39 ظهرا.

كما حددت مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات العودة بحيث يقوم قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل القاهرة 12:00 صباحا، وقطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة اسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا، وقطار 1030 خط " الاسكندريه - القاهرة " يتحرك من محطة الاسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

وبدأت وزارة النقل، اليوم الخميس، في تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار القطارات، والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الأربعاء، إنه بدءا من اليوم الخميس، سيتم رفع أسعار تذاكر عدد 38 قطارًا من اجمالي عدد 900 قطار عاملين على كافة خطوط السكك الحديد.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن هذه القطارات يتم رفع قيمة تذكرتها لكونها قطارات جديدة بالكامل، موضحا أن اسعار القطارات الأخرى العاملة ستظل كما هي للجمهور.

وأكد وزير النقل، أنه تم رفع سعر التذكرة بقيمة 25 جنيهًا للقطارات الجديدة، أما القطارات القديمة فسيتم تشغيلها بنفس الأسعار الحالية.

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