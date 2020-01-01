رقم قياسي.. الزراعة: ذبح 100 ألف رأس ماشية خلال يوليو بمجازر القاهرة

كشف الدكتور سيد عبيد مدير الطب البيطري بالقاهرة ب وزارة الزراعة، عن تحقيق رقما قياسيا بمجازر القاهرة خلال شهر يوليو، حيث قامت بذبح حوالي 100 ألف رأس ماشية منهم 70 الف في مجزر البساتين الذي يعد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط.





وأضاف عبيد أن محافظ القاهرة خلال زيارته اليوم للمجزر وجه الشكر الى وزارة الزراعة وأشاد بدور الأطباء البيطريين في الفحص والتفتيش على اللحوم من أجل سلامة الغذاء حفاظا على حياة المواطنين.





وقال مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إن حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم خلال الشهر الجاري ساهمت في ضبط 48 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتحرير 147 محضر مخالفة الأمر الذي ساهم في الحد من الذبح خارج المجازر واستقبالها لهذا العدد الكبير من رؤوس الماشية مؤكدا على تقديم ذبح الاضاحي والفحص الطبي مجانا للمواطنين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.





ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة