رقم قياسي.. الزراعة: ذبح 100 ألف رأس ماشية خلال يوليو بمجازر القاهرة

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:45 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
كشف الدكتور سيد عبيد مدير الطب البيطري بالقاهرة ب وزارة الزراعة، عن تحقيق رقما قياسيا بمجازر القاهرة خلال شهر يوليو، حيث قامت بذبح حوالي 100 ألف رأس ماشية منهم 70 الف في مجزر البساتين الذي يعد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عبيد أن محافظ القاهرة خلال زيارته اليوم للمجزر وجه الشكر الى وزارة الزراعة وأشاد بدور الأطباء البيطريين في الفحص والتفتيش على اللحوم من أجل سلامة الغذاء حفاظا على حياة المواطنين.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إن حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم خلال الشهر الجاري ساهمت في ضبط 48 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتحرير 147 محضر مخالفة الأمر الذي ساهم في الحد من الذبح خارج المجازر واستقبالها لهذا العدد الكبير من رؤوس الماشية مؤكدا على تقديم ذبح الاضاحي والفحص الطبي مجانا للمواطنين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة

وفي سياق اخر، كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، عن ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر يوليو، حيث بلغ أجمالي المضبوطات حوالي 92 طن و116 كجم على مستوى الجمهورية، وفق التقرير الذي تلقاه من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد التقرير أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، قامت بتكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتبين أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 551 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملات التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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