محافظ الإسكندرية: عدم فتح الشواطئ والاكتفاء بالكورنيش فقط خلال العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:24 م
اللواء محمد طاهر الشريف
اللواء محمد طاهر الشريف
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الاسكندرية، إن صلاة عيد الأضحى ستقام في أحد المساجد وستعلن وستذاع من خلال الميكرفونات، مثل عيد الفطر، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا لعدم انتشار الفيروس.

وتابع محافظ الاسكندرية، خلال كلمة لمراسل فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتَا إلى أن الشواطئ والحدائق مغلقة، وسيتم السماح بالسير على الكورنيش فقط وفي حدود الاجراءات الاحترازية التي تعني عدم التزاحم أو التلاصق.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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