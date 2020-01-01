كارتيرون يحسم مصير "أوناجم" في الزمالك

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:59 م
أوناجم
أوناجم
محمد الدمتناوي
تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمحمد أوناجم، لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورفض أوناجم مناقشة العروض التي قدمت إليه خلال الفترة الأخيرة، من قبل الأندية المغربية والسعودية.

ورفض كارتيرون رحيل أوناجم، حيث يعد اللاعب من الركائز التي يعتمد عليها ومن القوام الأساسي الذي يرفض المساس به.

ويتواجد محمد أوناجم في الوقت الحالي في بلده المغرب منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، ومعه مواطنه أشرف بن شرقي، ويسعى مسؤولي الزمالك للتواصل مع السفير المصري بالمغرب لعودة الثنائي على أقرب وقت.

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