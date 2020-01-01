صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي

حدد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، مبلغ 40 مليون جنيه، من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات باهر المحمدي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.





وكان النادي الأهلي، فتح خطوط اتصالات جديدة مع مجلس الدراويش، مؤخرًا من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق وتخفيض المطالب المادية لإتمام الصفقة، والتعاقد مع اللاعب.





وتمسك مسؤولو الدراويش، بمتطلباتهم المادية، وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأحمر، مفضلًا إغلاق ملف الصفقة بالوقت الحالي.





وأغلق مسئولو النادي الأهلي، ملف التعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب المتطلبات المادية.





وفضل الأهلي، تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي ظهير أيمن الدراويش، بسبب مغالاة ناديه المادية، على أن يتم تحديد التفاوض بالانتقالات الشتوية المقبلة.



