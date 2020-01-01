نصائح مهمة لمرضى النقرس في العيد.. تعرف عليها

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:42 م
ارشيفية
ارشيفية
زينب وهبه
يقترن عيد الأضحى المبارك بتناول اللحوم بشكل كبير قد يضر الشخص الطبيعي الصحيح فبوجه عام يجب التقليل وتنظيم تناول اللحوم وبوجه خاص لمرضى النقرس.

حيث أن تناول مرضى النقرس للحوم بشكل مُفرط يساعد على تراكم حمض اليوريك الأسيد في مفاصلهم وينتج عنه آلام شديدة جدا في المفصل المُصاب وعدم الشعور بالراحة حتى في وضع الجلوس تسمى بإلتهاب المفاصل النقرسي بالإضافة إلى تعرضهم لمشاكل صحية خطيرة ومضاعفات جسيمة تصل إلى تآكل المفاصل أحيانًا.

وترصد بوابة "الفجر" أهم النصائح لمرضى النقرس في العيد في النقاط التالية:

1- يجب على مريض النقرس ألا يُفرط في تناول اللحوم.

2- يجب على كل من مرضى النقرس أو المرضى الذين يعانون من أملاحٍ زائدة ألا يتجاوزو في تناولهم اللحوم في اليوم عن 150 جم فقط من اللحوم وهذا المقدار يكفيهم بما يُعادل قطعة واحدة في اليوم فقط.

3- يجب على مريض النقرس أن يبتعد تمامًا عن تناول الكبد والكلاوي كما يُنصح بالإقلال من تناولها للأشخاص الطبعيين الأصحاء لأن تناول القليل منها وعدم الإفراط فيها يُعتبر أفضل وصحي أكثر.

4- ومن الأمور الهامة بشكل كبيرلمرضى النقرس والتي تساهم في إنخفاض ترسيب حمض اليوريك تناول طبق سلطة خضراء ويأتي على رأس مكوناته البقدونس والخيار والخس وعصير الليمون.

5- يستطيع أن يتناول مريض النقرس كل مايكفيه من الكربوهيدرات عن طريق الفواكه والخضروات ومقدار قليل من الأرز والمكرونة ولا يُفضل تناول اللحوم الحمراء.

6- يجب أن يحرص مريض النقرس على تناول كميات كبيرة ووفيرة من المياه.

7- عند تناول البروتينات يجب أن يحرص مريض النقرس على الإقلال من تناول اللحوم الحمراء وأن يستبدلها باللحوم البيضاء مثل الأسماك وهي أفضل البروتينات والدجاج والأرانب وهذا على وجه الخصوص لمرضى النقرس الحاد.

8- يجب أن يبتعد تمامًا مريض النقرس عن كل المشروبات الغازية.

9- يجب أن يحرص مريض النقرس على أن يتناول بشكل منتظم علاج إلتهابات المفاصل بهدف أن لاتزيد الآلام مع تناول الفوار الذي يساهم بشكل كبير على إنخفاض أملاح الجسم.

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