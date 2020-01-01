بيان مهم من الأوقاف بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:37 م
ارشيفية
ارشيفية
عقدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، لمتابعة سير العمل الدعوى وخطبة عيد الأضحى المبارك، وخطبة الجمعة، ومتابعة مشروع صكوك الأضاحى، وذبح الأضاحى فى الوقت الشرعى للذبح، وجمع جلود الأضاحي، ومتابعة تنفيذ التعليمات بشأن التزام الحياد فى الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ.
 
وناقشت غرفة العمليات متابعة خطبة عيد الضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بنفس الضوابط الاحترازية والتأكيد على غلق جميع المساجد في هذا التوقيت واقتصار الأمر على إذاعة تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن الكريم.

وناقشت متابعة أداء خطبة الجمعة والتي ستؤدى بمسجد التلفزيون، مع التأكيد على رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.
 
وأكدت غرفة العمليات أن الأوقاف برجالها القائمين على مشروع صكوك الأضاحى فى استعداد كامل للإنابة عن كل من يرغب في أداء سنة الأضحية، سواء من خلال الدخول على خدمة الدفع الالكترونى: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر فى أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.
 
وأكدت اللجنة على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أى جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأى مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطنى.
 
وأكدت غرفة عمليات الوزارة أنها في انعقاد دائم على مدار أيام العيد وعلى تواصل مستمر بالمديريات الإقليمية، وتنبه على جميع قيادات المديريات برفع تقرير يومى لغرفة العمليات بالوزارة.

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