أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:38 م
الدكتور مختار الكسباني
الدكتور مختار الكسباني
حسام زيدان
قال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إن المنطقة المشهورة بجبانة المماليك، ليس هذا هو اسمها التاريخي، وقد أطلقت عليها هذه التسمية إبان الحملة الفرنسية، حيث كان الفرنسيون على خلاف دائم مع المماليك، فأطلقوا على المنطقة التي تحوي أجمل العمائر المملوكية، وأرقى المباني الوظيفية اسم قرافة أو جبانة المماليك. 

وأضاف الكسباني في تصريحات إلى الفجر: يخطئ من ظن أن المنطقة التي اعتنى بها سلاطين المماليك توقف البناء فيها على القبور والأضرحة وفقط، فكل سلطان أو أمير، كان حريصًا على بناء مجموعة معمارية متكاملة، فهي بحق حي السلاطين والأمراء، حيث نجد المدارس والخانقاوات، والقصور، والأسبلة، وكل ما كان يحتاجه الناس، وألحق كل سلطان أو أمير مدفنه بمجموعته وهو ما كتب لهذه الأضرحة الخلود عبر الزمن. 

وتابع أن منطقة آثار المماليك المشهورة بـ "صحراء المماليك" والتي بها 36 أثرًا مسجلًا، تختلف عن منطقة مقابر الغفير، التي زحف إليها أهل القاهرة عبر المائة سنة الماضية وقاموا ببناء مقابر لهم فيها، وحرص الأغنياء وعلية القوم منهم على تقليد الطراز المملوكي القديم. 

أراضي الجبانات ملكية عامة
وأكد الكسباني أن أراضي الجبانات على مستوى الجمهورية، وفقًا للقانون، هي من أملاك الدولة، ولها الحق أن تستردها وقتما تشاء، وخصيصًا إن كان ذلك للمنفعة العامة. 

وعلق الكسباني على عمليات الهدم الأخيرة الجارية في شارع قانصوة، بمنطقة مقابر الغفير قائلًا، في البداية هذه أملاك دولة، والمدافن كلها ملك لأهالي، وقد قامت الحكومة بإنذار أصحاب المدافن قبل الهدم بفترة 6 أشهر، حيث قاموا بإخلاء المقابر، ونقلها إلى مدافن 15 مايو، حيث عوضت الحكومة كل صاحب مدفن بـ 30 مترًا هناك. 

المدافن الحديثة لا ترقى للتسجيل الأثري
وأشار، إلى أن المدافن بعضها على الطراز المحاكي للطراز المملوكي القديم، إلا أنها لا ترقى للتسجيل الأثري، ولا تدخل في حيازة الآثار من قريب أو بعيد، وتلك الطرز نستطيع تقليدها الآن بمنتهى الدقة، فهل إن صنعنا مثلها تحولت لأثر، وكان الأولى بها أن تسجل كطراز معماري متميز. 

وأكد الكسباني أن المدافن التي تحمل قيمة تاريخية مثل مدفن عبود باشا، ومدفن شيوه كار، ومدفن أحمد باشا سري، ومدفن صلاح الجارحي، وغيرها لم تمسها يد الهدم. 

الهدم لن يضر بالقاهرة التاريخية
وتابع قائلًا: إن الهدم الذي جرى في شارع قانصوه لم يقع في نطاق القاهرة التاريخية، بل هو في الشريط المحيط بها، ولا خلل في نسيجها العمراني بتوسعة الشارع الذي هو جزء من تطوير المنطقة ككل، حيث تحرص القيادة الحالية على الأثر وتعمل على تطويره وتحويله إلى مزار سياحي يصبح مصدرًا من مصادر الدخل القومي. 

تعويضات واحترام لهيبة الموت
وختم الكسباني كلماته قائلًا، إن النظام الذي تم اتباعه في استرداد أراضي الدولة في منطقة شارع قانصوه، حرص على احترام هيبة وحرمة الموتى، حيث تم إبلاغ أصحاب المدافن بالإخلاء وهو ما تم بالفعل، ثم تم تعويضهم عن مدافنهم، وأكد أن كل ما يجري في الشارع هو توسعة وفقط ولا يوجد أي مخطط لعمل كوبري حفاظًا على قبة قانصوه أبو سعيد التي تتوسط الشارع.
أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية
أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية
أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية
أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية
أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية
أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية
أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية
أستاذ آثار: اسم "جبانة المماليك" خطأ.. وأعمال الهدم لن تضر بالقاهرة التاريخية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقابر الغفير كوبرى صلاح الجارحي جبانة المماليك القاهرة التاريخية أعمال الهدم

أخبار تهمك

دراسات صادمة تكشف تأثير لون البشرة والطول على كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول عرض أوروبي لضم رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

منذ ساعة و 11 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 20 ساعة

إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريح جديد من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العروض الثلاثة..الأهلي يحسم مصير محمد محمود

منذ حوالي 4 ساعات

ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

لا مساس بالأثر.. أول رد من الأعلى للآثار عن مقابر محور الفردوس

الآثار الإسلامية: لجنة فنية لمتابعة أعمال الإزالة بمحور الفردوس

سقوط جزء من سور دير أبو فانا بالمنيا.. والأعلى للآثار يحيل الواقعة للتحقيق

محب التراث يكشف تفاصيل أعمال هدم منطقة جبانة المماليك (صور)

زيدان مساعدًا لوزير السياحة والآثار لشئون صندوق آثار النوبة

التنشيط السياحي ينظم جولة في متحف المجوهرات الملكية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:01 م

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

05:13 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

05:37 م

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

04:33 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

12:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»