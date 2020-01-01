حملات تموينية مكثفة للتفتيش على أسواق كفر الشيخ (صور)

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمرور على المخابز للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.





واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.





وعلى جانب أخر أشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على الحملة المكبرة للتفتيش على المخابز، ومحلات البقالة، ومحال بيع المواد الغذائية، ومحال الجزارة، لتحقيق الامن الغذائي، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، بالتنسيق مع ادارة التموين، والصحة، والطب البيطري.





وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر متنوعة للمخالفات، منها " 3 نقص وزن، 3 عدم ووجود شاش علي اللحوم، 2 نظافة، شهادة صحية، اوكازيون بدون ترخيص "، بالإضافة إلي ضبط كمية من اللحوم ممهورة بأختام مزورة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.





وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين بالتنسيق مع ادارة الرقابة والمتابعة والتفتيش بمجلس المدينه وادارة التموين والصحة والطب البيطري، من تحرير محاضر للمخالفات المتنوعة مابين عدم اعلان ولحوم مكشوفة وترخيص وعدم الالتزام بسعر الكمامات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





وشن المهندس أحمد الشناوى، رئيس مدينه الرياض، حملة بالتعاون مع الصحة والتموين، تمكنت من تحرير 6 محاضر صحة و4 محاضر تموين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.





كما أشْرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملات المكثفة على الأسواق ومحلات الجزارة وبيع اللحوم وضبط الأسعار، وأعمال الحملة من ضبط كمية 260 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما حررت الحملة عدد من المحاضر لمحلات الجزارة المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



