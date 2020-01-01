تخفيضات على تذاكر الصوت والضوء طوال أيام العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال محمد عبد العزيز رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إنه في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، سيتم استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفيه طوال أيام العيد، وتنشيطًا للحركة السياحية الداخلية.

وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، عن استمرار العمل بتخفيضات تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب حتى نهاية شهر أغسطس 2020، حيث ستكون التذكرة العادية بعد التخفيض 45 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، و65 جنيهًا بدلًا من 100 لتذاكر الـ VIP. 

وأضافت الصوت والضوء، أن العروض باللغة العربية بمنطقتي الأهرامات وفيلة تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وفي مناطق الكرنك وادفو وأبو سمبل في تمام الساعة السابعة مساء.

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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر"، في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية، تم افتتاحه اوائل يوليو الجاري وسوف يستمر حتي يناير ٢٠٢١م. 

جاء ذلك خلال زيارة الوفد المصري للمعرض صباح اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى وزيري في متحف فيرجينيا للفن وذلك لتفقد المعرض.

وأكد وزيري أن إدارة المتحف تتبع جميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لتنظيم الزيارة بالمعرض وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، بحيث يستقبل المعرض ٣٥ زائرا فقط كل ربع ساعة، كما تم مد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا وذلك لمنع تكدس الزائرين. 

ويضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهه ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

الجدير بالذكر أن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" بدأ رحلته حول العالم منذ عام ٢٠١٥، كان أولها بمعهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في المدن الأوروبية بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس.

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