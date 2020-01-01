تناول اللحوم ثاني ايام العيد افضل.. تعرف على السبب





يحل علينا غدا اول ايام عيد الأضحى المبارك، ويعتبر ثاني اعياد المسلمون، ويحتفلون فيه بذكرى فداء نبي الله اسماعيل ونجاته من الذبح بالأضحية في ذكرى هذا اليوم، ويقوم فيه المقتدرون بذبح ما يقدر عليه من أضحية ويقوم بتوزيعها على الفقراء.





ومن المعروف أن اللحوم تحتاج لبيئة معينة للتخزين لكى لا يصل إليها اي ضرر أو تلف ولذلك قالت الدكتورة شيرين على ذكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن تناول اللحوم في ثاني أيام العيد افضل صحيا من تناولها اول يوم.





وذلك لأن نسبة الحموضة بها المعروفة بالـPH تصبح أقوى، ما يعمل على "تطرية" أنسجة اللحوم وإكسابها طعمًا ألذ وأفضل. وقامت بالتوضيح عبر الجروب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن لا ضرر في تناول اللحوم أول يوم العيد ولكن قامت بنشر بعض من النصائح وهي:





بـحــث



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لا تأكل "اللحمة" في أول أيام العيد.. اعرف السبب

01:00 مالخميس 30 يوليه 2020

لا تأكل "اللحمة" في أول أيام العيد.. اعرف السبباللحوم الحمراء

كتبت- أميرة حلمي: يكاد لا يخلو منزل مصري في عيد الأضحى الذي يحلّ غدٍ الجمعة من اللحوم، والتي تميز "العيد الكبير"، ولكن يجب علينا قبل تناولها اتباع الإرشادات الصحية التي تحافظ على صحتنا. إعلان

وفي هذا الصدد، نصحت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بتناول اللحوم ثاني أيام ذبح الأضحية، وذلك لأن نسبة الحموضة بها المعروفة بالـPH تصبح أقوى، ما يعمل على "تطرية" أنسجة اللحوم وإكسابها طعمًا ألذ وأفضل. الأخبار المتعلقة

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وأشارت إلى أن البعض يفضل تناول اللحوم في أول أيام العيد بعد ذبح الأضحية ولا ضرر في ذلك، موضحة خلال جروبها الخاص على "فيسبوك"، أنه يجب اتباع الخطوات التالية. 1- بعد الذبح يجب تقطيع اللحم وتهويته، ثم وضعه في الثلاجة. 2- الخطوة الثانية هي كيفية التعامل الآمن مع اللحم لمنع إصابتنا بأي وباء: - أثناء تقطيع اللحم وتهويته ووضعه في الثلاجة ثم تعبئته، نتجنب تمامًا ملامسة منطقة الأنف والفم والعين. - تطهير الأسطح التي استخدمناها، وذلك باستخدام كلور مخفف بماء أو ماء أكسجين أو المطهرات البيطرية. - استخدام أكياس نظيفة غير ملوثة لتعبئة اللحم. - فور الانتهاء من التعبئة نقوم بغسل اليدين جيدا جدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية. ما هي الإرشادات السليمة عند طهو اللحم؟ - شطفها سريعا بالماء دون نقع - الطهو الجيد جدا للحوم هو البوابة الأولى والكبيرة للحفاظ على صحتنا، حيث يقتل الطهو الجيد على درجات حرارة أكثر من 70° مئوية أغلب البكتيريا والفيروسات والطفيليات الداخلية. - فور الانتهاء من ملامسة اللحم النيئ نغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، ونطهير الأسطح التي لامسها اللحم؛ لحماية أنفسنا من أي مصدر عدوى. - الكبد يتم معه المعاملة السابقة بشرط عدم الغسل، ومن الممكن أن يوضع في مصفاة مع عصر قليل من الليمون عليه. - فواكه اللحوم كالممبار والكرشة يجب الحذر في التعامل مع الفضلات التي يحتويها كلاهما، والتخلص منها في أكياس ثقيلة محكمة الغلق، وغسل الأيدي جيدًا بعدها ثم غسل الممبار والكرشة جيدًا ونقعهما في ماء وخل وملح للتطهير.