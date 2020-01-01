محافظ الدقهلية يستعرض جهود التموين خلال يوليو الجاري

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن جهود التموين خلال يوليو الجاري، والتي تمثلت في ضبط 409 شيكارة دقيق و2100 كيلو لحوم و17 طن ملح وتحرير 894 محضر.





وقال محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة في سوق بيع وتداول المواد الغذائية ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز وكافة مطالب المواطنين اليومية.





جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية، تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة خلال شهر يوليو الجاري، وأسفرت الحملات عن تحرير 984 محضرا ومخالفة في حملات تموينية على المخابز والمنشآت الغذائية والتجارية بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية.





ومن جانبه، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة، وفي مجال المخابز تم تحرير 494 مخالفة شملت 250 نقص في الوزن،98 لعدم مطابقة المواصفات،65تصرف في دقيق،20 تجميع دقيق،21 توقف عن الانتاج،40 تجميع بونات.





وفي مجال الأسواق تم تحرير 400 محضر شملت131 بيع بأزيد من السعر،20 عدم وجود شهادات صحية،14 بيع سلع مدعمة في السوق السوداء،45 ذبح خارج السلخانة،190 عدم الإعلان عن الأسعار.





كما تم ضبط 409 شيكارة دقيق،1200 كيلو لحوم و900 كيلو كبده غير صالحة،3 صفائح جبن منتهية الصلاحية،1000 علبة سجائر بدون فواتير،17 طن ملح مجهول المصدر وغير صالح،سلع تموينية بقيمة 19 ألف جنيه لتجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.





تأتي الحملات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد والعمل على توفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.





وعلي صعيد أخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بالأسواق لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية والمنتجات اللأزمة.



