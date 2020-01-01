التحفظ على طن لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية (صور)

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية حملات مكثفة للطب الببطري والصحة لمراقبة منشآت بيع وتداول اللحوم والسلع والمخابز، تمكنت من التحفظ على 882 كيلو لحوم متنوعة ودواجن وتحرير 33 محضرا.

تأتي الحملات في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم. 

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد في سوق بيع وتداول المواد الغذائية والسلع التموينية ومختلف المنتجات خاصة الاحتياجات اليومية للمواطنين ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز. 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش المختلفة والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات المخالفة مشيرا إلى قيام حملة تموينية بالمرور على محلات بيع السلع الغذائية والجزارة والدواجن وغيرها. 

وكلف محافظ الدقهلية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت الغذائية واللحوم والخضروات ومختلف منافذ البيع لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار لبعض السلع. 

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه تم شن حملة بنطاق مدن المنصورة وميت غمر والكردي والسنبلاوين ودكرنس أسفرت عن تحرير 5 محاضر في ميت غمر 120كيلو للذبح خارج السلخانة 34 كيلو لحوم وسجق وكبده غير صالحة،8 لنقص الوزن،واحد لعدم مطابقة المواصفات،3 محاضر لتجميع سلع، 3 عدم إعلان تموين،2 بسبب الغلق.

وفي مدينتي دكرنس والكردي تم تحرير محضرين للتصرف في11 شيكارة دقيق،4 محاضر لنقص الوزن،واحد لعدم مطابقة المواصفات، محضر لعدم وجود ميزان،4 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار،كما تم ضبط محل لحوم بالشيخ حسانين عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة 168كليو جرام واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محاضر بالسنبلاوين لحيازته لصاحب محل وعرضه للبيع 500 كيلو دواجن كاملة واوراك وصدور دواجن لا تحمل اي بيانات تخص الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي،ومحضرين بناحية السنبلاوين للذبح خارج السخانة والتحفظ على 60كيلو لحوم بلدية وجاري العرض على النيابة العامة.

وعلي صعيد اخر أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بالأسواق لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية والمنتجات اللازمة. 

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم صرف كافة المقررات التموينية لحصة شهر يوليو وأنه تم توفير جميع حصص الدقيق للمخابز بواقع 6 حصص خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه يوجد 255 منفذ لبيع اللحوم والخضراوات والفاكهة بالمراكز والمدن وانه أطلق مبادرة لتخفيضات على أسعار اللحوم خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 31 يوليو للبيع بسعر 60 جنيها.
التحفظ على طن لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية (صور)
التحفظ على طن لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية (صور)
التحفظ على طن لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية (صور)
التحفظ على طن لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية (صور)
التحفظ على طن لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية (صور)
التحفظ على طن لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية (صور)

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