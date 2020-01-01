علماء أمريكيون يكشفون سر فقدان حاسة الشم لدى مصابي كورونا

حدد باحثون من كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية، أنواع الخلايا الموجودة في جسم الإنسان والمُستخدمة من أجل الشم، بعد أن لوحظ فقدان حاسة الشم مؤقتًا عند بعض المُصابين بفيروس كورونا المُستجد، لقياس مدى تأثرها بفيروس كورونا.





وكشفت الدراسة التى أجراها الباحثون، أن الخلايا العصبية الحِسيّة التي تكتشف وتنقل حاسة الشم إلى الدماغ ليست من بين أنواع الخلايا المُعرّضة بشدة للتأثر بالفيروس.





وحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وجد الفريق العلمي أن فيروس كورونا يهاجم الخلايا التي توصل الإشارة إلى ما يُعرف بـ"الدعم الأيضي والهيكلي" للخلايا العصبية الحسية الشميّة، وكذلك بعض الخلايا الجذعية والأوعية الدموية.





وقالت الدراسة، إنه من غير المُرجّح أن يؤدي كورونا في معظم الحالات إلى فقدان دائم لحاسة الشم، وهي حالة يمكن أن ترتبط بمشاكل في الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.





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