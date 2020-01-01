علماء أمريكيون يكشفون سر فقدان حاسة الشم لدى مصابي كورونا
الخميس 30/يوليه/2020 - 04:16 م
حدد باحثون من كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية، أنواع الخلايا الموجودة في جسم الإنسان والمُستخدمة من أجل الشم، بعد أن لوحظ فقدان حاسة الشم مؤقتًا عند بعض المُصابين بفيروس كورونا المُستجد، لقياس مدى تأثرها بفيروس كورونا.
وكشفت الدراسة التى أجراها الباحثون، أن الخلايا العصبية الحِسيّة التي تكتشف وتنقل حاسة الشم إلى الدماغ ليست من بين أنواع الخلايا المُعرّضة بشدة للتأثر بالفيروس.
وحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وجد الفريق العلمي أن فيروس كورونا يهاجم الخلايا التي توصل الإشارة إلى ما يُعرف بـ"الدعم الأيضي والهيكلي" للخلايا العصبية الحسية الشميّة، وكذلك بعض الخلايا الجذعية والأوعية الدموية.
وقالت الدراسة، إنه من غير المُرجّح أن يؤدي كورونا في معظم الحالات إلى فقدان دائم لحاسة الشم، وهي حالة يمكن أن ترتبط بمشاكل في الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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