وزير البترول : نستعد لإجراء عمليات تنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
وكالات

كشف وزير البترول عن أن هناك  عدد كبير من الاتفاقيات التى تم توقيعها تمهيد لإجراء عمليات التنقيب عن النفط بعدد من المناطق على مستوي الجمهورية من ضمنهم البحر المتوسط.


قال وزير البترول =طارق الملا، إنه يجري الإعداد حاليا للتوقيع النهائي على 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.

 

وأوضح الوزير المصري خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "مستقبل الطاقة في مصر" مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية أن عمليات البحث ستتم مع الشركات الفائزة بهذه المناطق وذلك بعد موافقة البرلمان عليها مؤخرا.

 

وذكر الوزير، خلال الحلقة النقاشية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف آثار أزمة فيروس كورونا، وأن أنشطة قطاع البترول لم تتوقف واستمرت رغم التحديات التي فرضتها الأزمة مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

 

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت ساهمت في جعل مناخ العمل والاستثمار في مصر أكثر جاذبية، وأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتع به مصر الآن مكن قطاع البترول من الاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية في ظل مناخ استثماري متميز بشهادة جميع الخبراء والمؤسسات العالمية الكبرى.

 

وأوضح الوزير أن قطاع البترول المصري حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي، ونجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير.

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