معلومات مهمة.. لماذا سميت وقفة عرفات بهذا الاسم؟

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:22 م
وقفة عرفات
وقفة عرفات
وقفة عرفات ، قررت المملكة العربية السعودية، تأدية مناسك الحج هذا العام، رافضة أن تعلق وتمنع هذه الفريضةهذا العام، في تحد كبير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي هدد حياة غالبية سكانالأرض، ما استدعى فرض مزيد من الإجراءات لمحاولة الحد من انتشاره، لحين إيجاد لقاح آمن وفعال له.

وقفة عرفات اليوم

وتصدرت وقفة عرفات تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما بدأ توافد ضيوف الرحمن إلى جبل عرفات لآداء شعيرة الحج الأعظم، والوقوف على الجبل في يوم يستحب فيه الدعاء والصوم والإكثار من الأعمال الخيرية، والتي تقربنا إلى الله عز وجل في يوم من أفضل أيام الدنيا.

وقفة عرفات والحجيج

وتهفو قلوب المسلمين في مختلف بقاع الأرض إلى يوم عرفة لمشاهدة حجيج بيت الله الحرام وهم يتوافدون إلى جبل "عرفة"، وااللحاق بالشعيرة الأعظم للحج كما قال نبينا "الحج عرفة"، برغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

سبب تسمية وقفة عرفات

وسمي اليوم الـ9 من زي الحجة بيوم وقفة عرفات نسبة إلى جبل عرفات الموجود في الطريق بين مدينتي مكة والطائف، حيث يبعد عن مكة حوالى 22 كم تقريبًا، وعلى بُعد 10 كم من مِنًى، و6 كم من مزدلفة، ويعتبر الوقوف بعرفة هو أعظم مناسك فريضة الحج، فمن أدرك عرفات كتبت له حجة.

موعد وقفة عرفات

وتبدأ وقفة عرفات من بعد صلاة الظهر من اليوم الـ9 من شهر ذي الحجة الطيب المبارك، ويواصل الحجاج التوافد إليه من كل الأنحاء من أجل تأدية مناسكهم يث يظلوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجتهم، وأن يصلح أعمالهم، يستمر إلى فجر يوم النحر وهو اليوم الـ10 من ذي الحجة.

إطلاق تسمية وقفة عرفات

وأطلق اسم وقفة عرفات على هذا اليوم نسبة إلى توافد الحجاج إلى جبل عرفة من أجل الوقوف عليه والدعاء إلى الله، وسمي يوم "عرفة" بهذا الاسم بسبب أن آدم وحواء عليهما السلام حينما أنزلهما الله من الجنة إلى الأرض، أنزلهما فى مكانين مختلفين، فكان موقع جبل عرفات هو المكان الذى التقيا فيه، وتعارفا عليه، وله العديد من الأسماء منها جبل الرحمة أو جبل الدعاء، وجبل التوبة، والنابت، وجبل القرين، ويتكون من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة، مُشكَّلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم.

مكان وقفة عرفات

ويقع جبل عرفات في يقع في الناحية الشرقية بطولٍ يبلغ 300 متر، ومحيطه 640 مترًا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا، ويوجد على قمة الجبل شاخصٌ يبلغ ارتفاعه 7 أمتار.

التوافد إلى عرفات

وبدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى جبل عرفات، تاركين وراءهم متاع الدنيا، مبتغين فضلا من الله ونعمة، وسائلينه بالقبول والرحمة، آملين في أن يعودو من وقفة عرفات أنقياء كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن ينقوا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

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وقفة عرفات جبل عرفات الحج عرفة

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