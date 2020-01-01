بسبب التوترات الجيوسياسية .. مبيعات "الأجانب" بالبورصة تصل لـ 1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:43 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر يوليو الجاري علي تباين ، حيث هبط المؤشر الرئيسي وحيداً بضغط من مبيعات الأجانب والعرب علي الاسهم القيادية ، وذلك بسبب الأحداث الجيوسياسية المتعلقة تبداول اخبار سلبية على الساحة السياسية والعسكرية  في اخر جلسات الاسبوع  الثاني من الشهرو فيما يخص بدء ملء سد النهضة وترقب رد الفعل المصرى.


وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ، أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي  نسبة  75.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.9 %و العرب على 6.8 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.126.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 367.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


و الجدير بالذكر ، أن تعاملات المصريين مثلت 70.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 22.8 %و سجل العرب 7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 10.575.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1.948.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


المؤشر الرئيسي للبورصة فقد 700 نقطة خلال الأسبوع الثاني من يوليو 

وفقد المؤشر الرئيسى للبورصة ايجى ايكس 30  خلال الأسبوع الثاني من يوليو ما يقرب من 700 نقطة من اعلى ارتفاع فى اولى جلسات الاسبوع وذلك بالتزامن مع تداول اخبار سلبية على الساحة السياسية والعسكرية اخر جلسات الاسبوع  فيما يخص بدء ملء سد النهضة وترقب رد الفعل المصرى والذى كان له الاثر بالفزع البيعى لدى اغلب فئات المستثمرين والذى قرءتها مسبقا المؤسسسات ومديرى الصناديق المصرية والتى فضلت الخروج الامن وقامت بعمليات جنى ارباح  وبحجم راس مال كبير كان له الاثر فى تسارع وتيرة الهبوط والبيع الاجبارى للحسابات الهامشية لتسوية مديونيات العملاء بعد اعادة تقييم لمحافظ العملاء وهو المحطة الاخيرة لمبيعات الافراد والذي استمر خلال اخر جلستين، وتراجعت احجام التداول بالتوالى فى ذات الجلستين مما يوكد تقلص المبيعات الاجبارية وأحجام الافراد بشكل عام عن البيع وتحجيم للقرارات البيعية للمؤسسات والذى دعمه نفى الخبر السلبى لملء سد النهضة وتاجيل توقع رد الفعل المصرى 

البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو

وبختام تعاملات شهر يوليو ، خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه ، ليغلق تعاملات الشهر عند مستوى 585.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن الشهر الماضى 


 و تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال جلسات شهر يوليو المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.81% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.76% مغلقًا عند مستوى 2352.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.11% مغلقًا عند مستوى 12431.72 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.27% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة.


وأشار التقرير الشهري ، الي أن قيم التداولات بالبورصة المصرية  قد تراجعت خلال شهر يوليو  إلى 40 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.318 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 52.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.738 مليار ورقة منفذة على 845 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

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