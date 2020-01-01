بسبب التوترات الجيوسياسية .. مبيعات "الأجانب" بالبورصة تصل لـ 1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو

أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر يوليو الجاري علي تباين ، حيث هبط المؤشر الرئيسي وحيداً بضغط من مبيعات الأجانب والعرب علي الاسهم القيادية ، وذلك بسبب الأحداث الجيوسياسية المتعلقة تبداول اخبار سلبية على الساحة السياسية والعسكرية في اخر جلسات الاسبوع الثاني من الشهرو فيما يخص بدء ملء سد النهضة وترقب رد الفعل المصرى.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ، أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 75.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.9 %و العرب على 6.8 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.126.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 367.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.









و الجدير بالذكر ، أن تعاملات المصريين مثلت 70.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 22.8 %و سجل العرب 7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع

بنحو 10.575.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1.948.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.