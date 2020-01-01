الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني للتهنئة بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:43 م
السيسي
السيسي
رقية جمال
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته بالسلام والتقدم لفلسطين حكومة وشعبًا.

خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى السيسي الرئيس الفلسطيني الرئيس السيسي

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة عروض أزارو

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعة

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ يوم

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 17 ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العروض الثلاثة..الأهلي يحسم مصير محمد محمود

منذ 36 دقيقة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي

02:29 م

بعد العروض الثلاثة..الأهلي يحسم مصير محمد محمود

02:46 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»