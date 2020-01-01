صلاة العيد.. موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وجميع المحافظات

صلاة العيد، كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 202/1441، في القاهرة وجميع المحافظات.





وصلاة عيد الأضحى هذا العام ستكون بالمنزل، حيث تغلق المساجد أبوابها وليس هناك مصليات للعيد، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء كورونا داعين الله في تلك الأيام المفترجة أن يرفع عنا البلاء، فاللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاد ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.



