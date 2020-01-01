صلاة العيد.. موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وجميع المحافظات
الخميس 30/يوليه/2020 - 01:53 م
صلاة العيد، كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 202/1441، في القاهرة وجميع المحافظات.
وصلاة عيد الأضحى هذا العام ستكون بالمنزل، حيث تغلق المساجد أبوابها وليس هناك مصليات للعيد، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء كورونا داعين الله في تلك الأيام المفترجة أن يرفع عنا البلاء، فاللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاد ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
وعن موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية إليكم التالي:
موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة الجيزة تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة الإسكندرية، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة بورسعيد، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة السويس، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة العريش، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:26 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة الطور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة سانت كاترين، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة شرم الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة دمنهور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:40 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة طنطا ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة طابا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:25 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة المنصورة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة الزقازيق، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة بنها، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة شبين الكوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة كفر الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة الفيوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة المنيا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة بني سويف، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة أسيوط، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة سوهاج، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:43 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة قنا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة أسوان، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:42 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة أبو سمبل، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى محافظة مرسي مطروح، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:52 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة الغردقة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.
موعد صلاة عيد الأضحى مدينة الخارجة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحاً.
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