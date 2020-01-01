فلسطين تسجل 380 حالة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، 380 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

سجلت وزارة الصحة في فلسطين،  ظهر اليوم السبت، حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.

 

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و235 حالة تعاف من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأضافت وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات النشطة ارتفع إلى 8710 إصابات، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73 حالة.

 

وأوضحت أن نسبة التعافي في محافظة الخليل تستمر في الارتفاع، حيث سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 199 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طولكرم 18 حالة تعافٍ، ومحافظة بيت لحم 16 حالة، وقطاع غزة حالتي تعافٍ.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ 37 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 16 ساعة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ ساعة و 28 دقيقة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

لليوم الخامس على التوالي.. فلسطين لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

فلسطين تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

فلسطين تسجل صفر إصابات بكورونا

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 627

فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في الضفة والقدس

فلسطين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

01:25 م

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

11:37 ص

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»