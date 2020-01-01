رئيس الوزارء: العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على البحر المتوسط

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:31 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على ساحل البحر المتوسط، حيث سيتم تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة بمنطقة الابراج الشاطئية، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التي يجرى تنفيذها وتضم 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا،.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من صب الدور الأخير بعدد منها، ويأتي ذلك في اطار جولته مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ايضا المنطقة الترفيهية، التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال. 

وأشار وزير الإسكان أن المنطقة أصبحت جاهزة للتشغيل، مقترحًا استغلال الأماكن الواسعة أمام المطاعم وتزيينها بطاولات الطعام، ووضع مرايا تعكس البحر أمام رواد المطاعم.

كما تفقد رئيس الوزراء الطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، الذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به، وفي الوقت نفسه تفقد نموذجًا مكتملا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكني تجاري بالمنطقة الشاطئية بمساحة ٧٠٠ فدان، وتعمل به ٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية تضم عمارات، وفيلات، وشاليهات، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.

وخلال جولته بالعلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه كباري البواغيز الجاري تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، ونوه وزير الإسكان إلى أنه جار حاليًا تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ تجاوزت 90 %.

كذلك قام رئيس الوزراء بتفقد ميدان المسلة، حيث تم وضع مسلة فرعونية في أحد الميادين الرئيسية بمدينة العلمين القريبة من مبني مجلس الوزراء، مُشيدًا بمكان المسلة والتي تزين المكان وتُضفي إليه لمحة جمالية، مُشيدًا في الوقت نفسه بشركة المقاولون العرب التي قامت بتنفيذ الميدان فى وقت قياسى.

وفي سياق منفصل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 27 يوليو 2020، وذلك في تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستواصل التصدي بكل شدة لكافة صور التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، مُشددًا على ضرورة إزالتها بالكامل وتسويتها بالأرض، حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة أخري في المستقبل.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الموجة الـ 16 للإزالات من على أملاك الدولة شهدت خلال الفترة المشار إليها، إزالة 6437 مخالفة بناء، بمساحة 1794430 م2، بالإضافة إلى إزالة 2721 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 112825 فدانًا.

وتناول وزير التنمية المحلية في تقريره، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الأملاك الخاصة، خلال الفترة من 25 مارس حتى 25 يوليو 2020، موضحا أنه تمت إزالة 9331 مخالفة بناء، بمساحة 1772689 م2، فضلًا عن إزالة 20092 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة حوالي 96244 فدانًا، مضيفا أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية وصل إلى 12641 حالة.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 28 يوليو 2020، ما يُقارب 8 ملايين طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

وتناول تقرير وزير التنمية المحلية استعراض طلبات التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها اعتبارًا من 14 يوليو 2020 وحتى 26 يوليو2020، حيث بلغ عدد الطلبات 538394 طلبًا، ووصلت رسوم التقديم والفحص إلى 296.2 مليون جنيه، فيما بلغت رسوم جدية التصالح 25% مبلغ 410.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي المتحصلات إلى 706.8 مليون جني
رئيس الوزارء: العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على البحر المتوسط
رئيس الوزارء: العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على البحر المتوسط
رئيس الوزارء: العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على البحر المتوسط
رئيس الوزارء: العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على البحر المتوسط
رئيس الوزارء: العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على البحر المتوسط
رئيس الوزارء: العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على البحر المتوسط

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مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء العلمين الجديدة

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