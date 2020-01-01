تزامنًا مع كورونا.. 8 معلومات عن أداء صلاة عيد الأضحى في المنزل

في ظل تحذيرات وزارة الأوقاف، بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات، نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فهناك بعض المعلومات التي يجب إدراكها للصلاة في المنزل.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل تزامنًا مع مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، عقب منع إقامتها في الساحات.





١. تعتبر صلاة عيد الأضحى سُنّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله ﷺ، تُصلّى في السَّاحات والمساجد الجامعة.





٢. ويجوز للمسلم أن يؤدي صلاة العيد في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم.





٣. يبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى؛ لفوات وقت أدائها.





٤. يستعد المسلم لأداء صلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتَّطيّب.





٥. واظب النبي محمد، على صلاة العيد، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها.





٦. ويصف جابر بن عبد الله صلاة العيد مع الرسول فيقول: "شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة".





٧. ويسن كذلك أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق، ويعود إلى بيته من طريق آخر، فعن جابر—قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق" رواه البخاري.





٨. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام.





وكانت وزارة الأوقاف المصرية، أكدت أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.



