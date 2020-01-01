الإمارات تغيث العالم وتقدم مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:19 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أكدت دولة الإمارات، على التزامها بتعزيز التعاون الدولي ونهجها الإنساني، حيث قدمت أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

وساهمت جهود دولة الإمارات الرامية، في وقف انتشار الفيروس منذ بداية انتشاره وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، حيث عملت على أن تصل مساعداتها تلك إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار ومن بين تلك الدول الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان وغيرها.

 

وكانت دولة الإمارات، تعاونت مع العديد من المنظمات العالمية لتعزيز فعالية وضمان وصول مساعداتها إلى الدول التي تحاول التصدي لجائحة كورونا .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات فيروس كورونا جهود الدوله الامارات

أخبار تهمك

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 5 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

935 طنا لمساعدة 65 دولة.. الإمارات تغيث العالم من كورونا (صور)

عالمياً.. الإمارات تقدم إمدادات طبية لأكثر من مليون عامل بالقطاع الصحي

الإمارات تمد يد العون لدول العالم لمكافحة فيروس كورونا

الإمارات تساهم بجهد كبير في مساعدة الشعوب لمكافحة فيروس كورونا.. "فيديو وصور"

الإمارات تبذل جهود كبيرة في مساعدة دول العالم لمكافحة جائحة كورونا

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي خلال أزمة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

11:37 ص

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

01:25 م

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»