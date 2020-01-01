بنزيمة يفوز بجائزة لاعب العام في ريال مدريد

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
وكالات

 

توج الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة ‘‘ماهو‘‘ كأفضل لاعب داخل صفوف الفريق الملكي لهذا الموسم.

 

وأعلن الموقع الرسمي، تسلم بنزيمة جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لموسم 2019-2020 المقدمة من ‘‘ماهو‘‘ أحد رعاة النادي الملكي، قبل تدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي.

 

ونجح كريم بنزيمة في الفوز بجائزة لاعب الموسم في ريال مدريد بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من قبل الجماهير متفوقًا على الرباعي فينيسيوس جونيور، كاسيميرو، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي.

 

حتى الآن، لعب المهاجم الفرنسي بنزيمة 47 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل 26 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، وساهم بشكل مباشر في فوز اللوس بلانكوس بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

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