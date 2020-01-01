برلماني: رسائل السيسي بشأن سد النهضة تؤكد قوة موقف مصر

قال الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي من خلال المفاوضات، نابعة من عدالة حقوقنا، موضحًا أن طمأنة الرئيس للمصريين وتأكيده على حرص مصر على استمرار المفاوضات للوصول الى اتفاق يرضى مختلف الأطراف، يؤكد قوة الدولة المصرية وقوة موقفها استنادا لحقوقها التاريخية والقانونية والمشروعة.





وأضاف في تصريح اليوم الخميس، أن الرئيس أكد ذلك في كلمته خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكى، مطمئنا المصريين، حيث قال:" بطمنكم عشان عدالة القضية، موضوع المية في مصر، اثبته الهرم اللي في الجيزة، حضارة القدماء المصريين قامت على المياه"





وتابع بسيوني، أن نهر النيل ساهم بصورة فاعلة في بناء الحضارة الإنسانية وهو ما سطره المصريون القدماء علي جدران معابدهم وفِي أهراماتهم لأن نهر النيل بالنسبة لمصر والعالم الي الآن قصة حضارة، متابعا، ومن غير المقبول المساس بتلك الحضارة الآن لسبب أو آخر.





وأوضح أن رسالة الرئيس جاءت تأكيد علي إحساسه بمشاعر كل مصري بخصوص مياه النيل، مؤكدًا أن الحل العسكري لتلك الازمة مستبعد وأنه توجد خطط واستراتيجيات بديلة لحلها سلميًا، مشيرًا إلي أننا كلنا ثقة في أن الملف في أيد امينه ولن تفرط في حبة رمل

أو نقطة ماء.





وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية، دون ان يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل، مستطردًا "مصر لا تريد سوى حقها المشروع والمعلن عبر التاريخ في مياه النيل، وفى نفس الوقت تدعم أي مشروعات تنموية في اثيوبيا وأي من دول حدود النيل، فهو أمر ليس بجديد عليها"، مشددا، ولكن غير مقبول المساس بحصتها من مياه النيل، نظرا لأن مياه النيل بالنسبة لمصر هي شريان الحياه حيث يعد المصدر الرئيسي في الشرب والزراعة، وبالتالي فالمساس به يعد تهديد واضح لحياه ١٠٠ مليون مصري.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواقف مصر وتمسكها بحل أزمة السد عبر سلاسل طويلة من المفاوضات، خلال السنوات الماضية، يؤكد حسن نيتها ودعمها لأى تنمية في اثيوبيا بشرط عدم المساس بحياة المصريين، ولكن في الجانب الاخر تقف اثيوبيا متعنتة رافضة التحرك من موقفها بل تقوم بالمراوغة والمناورة من أجل كسب الوقت لمليء السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع، ولكن ثقة الشعب المصري في الرئيس السيسي تجعل هناك نوعا من الاطمئنان لقدرة الرئيس على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بشأن الأزمة ومفاوضاتها.



