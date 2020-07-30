سلطنة عمان تسجل 590 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

سجلت وزارة الصحة في عمان، اليوم الثلاثاء، 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وشهدت سلطنة عمان، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكشفت الصحة العمانية، أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات.

 

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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