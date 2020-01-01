الهضبة عمرو دياب يتصدر تريند "تويتر" عقب طرحه لأغنية "بلدنا يا حلوة"

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تصدر الهضبة عمرو دياب، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم "عمرو دياب" وذلك عقب طرحه لأغنيته "بلدنا يا حلوة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وهى أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.



وقام الهضبة عمرو دياب بتصوير كليب أغنيته "بلدنا يا حلوة" في عدد من المناطق المصرية والأماكن السياحية.