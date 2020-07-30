حلا شيحة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك
الخميس 30/يوليه/2020 - 12:07 م
مي مرسي
هنأت الفنانة حلا شيحة، متابعيها بعيد الأضحى المبارك من خلال مشاركتها صورة لجبل عرفات وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجد بالصورة دعاء ليوم عرفات قائلا: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات: "كل سنة وحضرتك طيبة"،"الله أكبر الله أكبر الله اكبر".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" بجانب يسرا وعدد من الفنانين.
ووجد بالصورة دعاء ليوم عرفات قائلا: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات: "كل سنة وحضرتك طيبة"،"الله أكبر الله أكبر الله اكبر".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" بجانب يسرا وعدد من الفنانين.
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