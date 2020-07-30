حلا شيحة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

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هنأت الفنانة حلا شيحة، متابعيها بعيد الأضحى المبارك من خلال مشاركتها صورة لجبل عرفات وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ووجد بالصورة دعاء ليوم عرفات قائلا: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات: "كل سنة وحضرتك طيبة"،"الله أكبر الله أكبر الله اكبر".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" بجانب يسرا وعدد من الفنانين.