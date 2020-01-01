جلسة للبرلمان التونسي للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:51 ص
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بأن البرلمان التونسي عقد جلسة للتصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي.

 

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب التونسي، أنه سيجتمع اليوم للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

 

وكانت عبير موسى، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، قالت إنه تم جمع 89 توقيعا لسحب الثقة من الغنوشي.

 

وأضافت "موسى"، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "نحن مرابطون بالبرلمان التونسي ومن ضمن مطالبنا تحديد جلسة سحب الثقة من الغنوشي".

 

وتابعت عبير موسي: "الجميع على بينة وعلم بان مجلس النواب التونسي حاضن للعنف والاخوان واصدقاء الإرهاب وهناك من يتستر على الإرهابيين داخل مجلس النواب الليبي ".

 

وأكملت موسى: "تم كشف محاولة إدخال شخص له علاقة بتنظيمات إرهابية بالقوة إلى مقر البرلمان التونسي بتعليمات برئيس ديوان الغنوشي ".

 

ولفتت عبير موسى: "الغنوشي على علاقة بأنظمة إرهابية، وهناك رغبة ممنهجة لإدخال قيادات إخوانية في صلب المؤسسات الدستورية التونسية مثل المحكمة الدستورية".

 

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