كليب أغنية "صاحبة رأي" يقترب من الـ2 مليون مشاهدة

Advertisements

وصلت أغنية "صاحبة رأي" للمطربة إليسا، لما يقرب من 2 مليون مشاهدة عبر طرحها على الصفحة الرسمية لـ"روتانا"بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتحتوي الأغنية على بعض الكلمات منها: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".



"صاحبة رأي"كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس ايلي بربر.