الهند تسجل أكثر من 52000 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت الهند أكثر من 52000 حالة إصابة بـ Covid-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.

حتى اليوم الخميس، أبلغت الهند عن 1.58 مليون حالة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وبحسب وزارة الصحة، تعافى حوالي 1.02 مليون شخص من الفيروس.

في الهند، يعتبر المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة غير نشطين بعد 10 أيام من ظهور الأعراض إذا استوفوا شروطًا معينة. لا يلزم إجراء اختبار للتأكد من أنه لم يعد لديهم الفيروس.

وفقا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، تم إجراء ما يقرب من 18.19 مليون اختبار في جميع أنحاء البلاد، مع أكثر من 446000 عينة تم اختبارها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي 17 مليون حالة علي مستوي العالم، اليوم الخميس، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز.

تم تأكيد حوالي 17،031،281 حالة و667،060 وفاة حول العالم، وفقًا لبيانات الجامعة. فقد تم تسجيل أكثر من ربع الحالات في الولايات المتحدة، حيث كان هناك أكثر من 150.000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي.

سجلت هذه الدول الخمس معظم الحالات، وفقًا للجامعة:

الولايات المتحدة: 4،426،982 حالة (150،713 حالة وفاة)
البرازيل: 2،552،265 حالة (90،134 حالة وفاة)
الهند: 1،581،963 حالة (34،955 حالة وفاة)
روسيا: 827،509 (13،650 حالة وفاة)
جنوب أفريقيا: 471،123 حالة (7،497 حالة وفاة)

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