هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم





تفوقت شركة هواوي - Huawei على سامسونج - Samsung ، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث شحنت عدد من الهواتف الذكية أكثر من شركة سامسونج حول العالم لتصبح الشركة المصنّعة الأولى للهواتف الذكية خلال هذا الربع، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة أبحاث السوق كاناليس - Canalys.





وبحسب بيانات شركة كاناليس - Canalys، تمكنت هواوي - Huawei من شحن 55.8 مليون هاتف ذكي، في حين أن شركة Samsung شحنت 53.7 مليون هاتف ذكي في الربع المذكور.





ويعتبر الإنجاز الذي حققته شركة هواوي - Huawei رائع لأنه يأتي وسط تضيق شديد وقيود على أعمالها العالمية بسبب العقوبات الأمريكية.





وتمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز من خلال السيطرة على سوقها المحلي، الصين، حيث قامت بشحن ما يقرب من ثلثي إجمالي الهواتف الذكية التي تم شحنها في الربع الثاني من عام 2020.





وشهدت الشركة زيادة شحنات الهواتف الذكية بنسبة 8 بالمائة في الصين في الربع المذكور، لكن شحناتها في الأسواق الخارجية تراجعت بنسبة 27 في المائة.





والسبب في تراجع المبيعات في الأسواق الخارجية بسبب القيود المختلفة من الولايات المتحدة والتي تمنعها من إطلاق هواتف ذكية جديدة مع مجموعة تطبيقات وخدمات Google التي تم تحميلها مسبقًا.



