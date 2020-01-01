بعد تسريبه.. فيلم صاحب المقام للنجم آسر ياسين يتصدر جوجل

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
تصدر فيلم صاحب المقام للنجم آسر ياسين اليوم الخميس الموافق 30 من يوليو لعام 2020 بعد طرحه على منصة "شاهد" الرقمية، في تمام الساعة 12:00 ص، وأصبح متاحا في خلال ساعات عبر شبكة الانترنت بكل سهولة، ويمكن للمشاهدين تحميله كاملا.

وبهذه الطريقة، افتقدت منصة "شاهد الرقمية"، حق العرض الأول لـ فيلم صاحب المقام، قبل طرحه رسميا في دور العرض بموسم عيد الأضحى.

فيلم صاحب المقام، من يطولة آسر ياسين، ويسرا وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ومحمود عبد المغنى، وإنجى المقدم.

وفيلم صاجب المقام من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم صاحب المقام حول رجل ثري وهو آسر ياسين وتاتي يسرا على هيئة روح طوال الفيلم وتطارده، ويوم أسر زوج أمينة خليل وجدهمن أولياء الله الصالحين.

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