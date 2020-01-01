مديرية الطب البيطري: تحرير ١٣١ محضر وضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة بالمجزر الآلي



وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.



وأشار الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة أن عدد رؤوس الماشية التى تم ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة (حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين) خلال الاسبوعين الماضيين بلغت حوالى ١٠٠ ألف رأس لأول مرة منهم ٦٥ ألف رأس بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر ، كما تم تحرير ١٣١ محضر وضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى ٤ صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير.



اطمأن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة بالمجزر الآلي بالبساتين، وتحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.وتفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.