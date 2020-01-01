ديانا هشام تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

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هنأت الفنانةديانا هيشان متابعيها وجمهور بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال مشاركتها فيديو عبر حسابها على مقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "هشام" تعليقا على الفيديو مهنئة جمهورها قائله: "كل عام وانتم بخير عيد أضحى سعيد"،ط وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "عيد سعيد عليكي بحبك جدا"،"وانتي طيبة يا قمراية"،"وانتي طيبة يا قمر".



يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حب عمري"، مع الفنانة سهر الصايغ وهيثم شاكر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.