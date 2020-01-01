محافظ القاهرة يتفقد استعدادات مجزر البساتين لعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل مجزر البساتين الألي، لمتابعة استعدادات المجزر لاستقبال الأضاحى وتطبيق الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

واستمع المحافظ لشرح تفاصيلي عن كيفية استقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأعمال الأختام، ومدى يستوعب المجزر يوميًا من خراف وأبقار.

ورفعت محافظة القاهرة حالة الطوارئ في كافة قطاعاتها خاصة الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع وضع خطة للعمل خلال أيام العيد.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة وتخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى المبارك وإعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها والتنسيق بين المديرية والجهات المعنية (طب بيطري ـ شئون صحية) لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات.



وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي البلاغات علي مدار اليوم وتخصيص أرقام تليفونات ( 23646120 _ 23649474 ) لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.



وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين فى هذه المناسبة مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية فى حال الحاجة اليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل علي مدار 24 ساعة والتدخل فى حالة وجود أى تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.



وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حمل العاملين بها لشهادات صلاحية سارية المفعول ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


وأكد محافظ القاهرة مسئولي المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.

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مصر عيد الاضحى المبارك 1441 المجزر البساتين الأضاحى

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