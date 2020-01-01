ليبيا تعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

  ووفقًا للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، سجلت وزارة الصحة 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

 

وأشارت وزارة الصحة الليبية، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي بلغ 3222 حالة، بينها 2550 حالة نشطة.

 

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 190 إصابة بـ"كوفيد 19"، بالإضافة إلى توثيق 3 حالات وفاة، فيما تماثل شخصان للشفاء.

 

وأوضح المركز أن من بين حالات الإصابة الجديدة 132 حالة جديدة و58 حالة لمخالطين، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

 

وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 3017 حالة، منها 2371 حالة لا تزال نشطة، و579 تماثلوا للشفاء، و67 حالة وفاة.

 

وتشير بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الثلاثاء، إلى تسجيل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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