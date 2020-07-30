عمرو الليثي يشيد بكفاح أول طبيبة اسنان من ذوى الاحتياجات الخاصةً

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:50 ص
عمرو الليثي
عمرو الليثي
الفجر الفني
قال الاعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه خط الخير على راديو مصر ، معانا النهاردة ست استمدت القوة والعناد من اصولها الصعيدية الاصيلة ، ومواجهة اى حاجة صعبة في حياتها معانا النهاردة الدكتورة عزيزة عبدالستار اول طبيبة اسنان من ذوى القدرات الخاصة .


قالت د.عزيزة عبد الستار حمزة, رئيس قسم طب الأسنان, مدير مستشفي السويس العام السابق انها عانت من شلل الأطفال في سن مبكرة ، فقد سافرت مع أمها قنا وعمرها7  شهور وقتها كان لا يوجد تطعيم لشلل الأطفال وأصيبت بالمرض أثناء تواجدها هناك, ورفض والدها ووالدتها دخولها المدرسة حرصا على سلامتها, لكن عمتها أصرت علي إلحاقها بالمدرسة, وأمام هذا الإصرار وافق والدها وهي أخت لـ10 أشقاء. 

و كان لديها هدف وهو أن تظل مقاومة ترفض رفع الراية البيضاء أمام هذا المرض اللعين الذي أعجزها عن الحركة فواصلت وكانت غايتها أن تصبح طبيبة فتحقق ما كانت تصبو إليه, ولم تكتف بذلك فعلمت أولادها (محروس، وآية ، ويوسف) وغرست فيهم حب النجاح والإصرار والعزيمة وحذفت كلمة فشل من قاموس حياتهم. 

تخرج محروس وآية من طب الأسنان متابعين طريق والدتهما,بينما رأي يوسف نفسه مهندسا واستطاع تحقيق حلمه لإسعاد أمه التي لم يعوقها شلل الأطفال, وجلس الأبناء الثلاثة يفكرون في طريقة يعبرون بها عن تقديرهم لجهودها معهم حتي قرروا إرسال قصة كفاحها إلي وزارة التضامن الاجتماعي لتحصل علي لقب الأم المثالية لمتحدي الإعاقة علي مستوي الجمهورية وتم تكريمها أما مثالية على مستوى الجمهورية في 21 مارس 2018 من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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