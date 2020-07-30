هجوم لداعش على نقاط أمنية للجيش والحشد الشعبي في العراق

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:35 ص
داعش
داعش
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بهجوم لمجموعة من عناصر داعش على نقاط أمنية للجيش والحشد الشعبي في خانقين في محافظة ديالى العراقية.

 

أطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق، عملية عسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد، تهدف إلى ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وقالت السلطات العراقية، إن العملية انطلقت في 3 محاور، وتأتي استكمالا لعمليات مماثلة سابقة "تهدف لخلق بيئة آمنة لعودة النازحين إلى 6 مناطق من محافظة ديالى".

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، تشارك في العملية قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي.

 

وجاء هذا التطور بعد يوم من إعلان فصائل الحشد الشعبي، تصديها لهجوم عنيف من قبل مسلحي "داعش" في قاطع العظيم شمال غرب ديالى، وفقما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت.

 

 أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من تنظيم داعش في غارة للطائرات الفرنسية بالتحالف الدولي ضمن عملية أبطال العراق الرابعة في محافظة ديالى، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقاط أمنية داعش العراق الجيش العراقي

أخبار تهمك

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يضغط على بيراميدز لحسم صفقة هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي وأوباما مع الزمالك

منذ ساعة

بعد تجديد تعاقده.. تعرف على أرقام مروان محسن في 4 مواسم مع الأهلي

منذ 43 دقيقة

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسها قمة الزمالك.. نجم الأهلي يغيب عن 4 مواجهات نارية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في غرب العراق

إحباط هجوم لـ"داعش" شرقي العراق

حقول الحنطة "تحترق" في العراق.. واتهامات لداعش والحشد

الحشد الشعبي في العراق يعلن تشكيل قوة جوية

العراق يطلق خامس عملية لملاحقة فلول داعش

مقتل 4 من ميليشيات الحشد الشعبي في هجوم داعشي على ديالى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:34 ص

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

02:52 ص

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»