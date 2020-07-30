آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي وأوباما مع الزمالك

تبحث إدارة نادي الزمالك، بتدعيم صفوف الفريق الأول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

ناقش أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ملف تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء، وقد رحب اللاعب بالأمر، لكنه أجل تحديد القرار لما بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ساسي أنه تلقى العديد من العروض من بعض الأندية في الخليج، خلال الفترة الماضية، لكن الأولوية ستكون للزمالك.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتجديد عقد ساسي،خوفًا من رحيل اللاعب مجانًا، وذلك لأنه من الأعمدة الأساسية في الفريق، التي يعتمد عليها كارتيرون.

تطورات تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك

وعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق من أجل الانتهاء من مسألة تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في يونيو 2021، ويسعى إدارة الفريق الأبيض لتجديد عقده من أجل تحصينه من العروض الخارجية.

ويرغب مسؤولي الفريق تمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية بجانب الموسم المقبل، مقابل 10 ملايين جنيه مصري، لأنه يعد من العناصر الأساسية بتشكيلة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ولا يوجد خلافات بين اللاعب والإدارة كما تردد وهناك اتفاق على جميع التفاصيل، وستشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن تجديد عقده مع الفريق.