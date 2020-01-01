الخطيب يتابع تطورات صفقة رمضان صبحي





كشفت تقارير صحفية عالمية أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يتابع آخر تطورات صفقة رمضان صبحي نجم الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي وذلك بعد أن شهدت مفاوضات الأهلي مع النادي الأنجليزي لإنهاء الصفقة أزمة جديدة تتمثل في رغبة هيدرسيفلد في عدم تمديد إعارة صبحي حتى نهاية أكتوبر الحالي بعد أن تسبب تفشي وباء فيروس كورونا في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله لعدة أشهر وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سبق ووافق على تجديد إعارت اللاعبين مع أنديتهم بسبب ظروف تفشي الوباء المميت إلا أن هيدرسيفلد رفض مؤخراً تمديد إعارة صبحي حتى نهاية الموسم الحالي في مصر محلياً وأفريقياً.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن محمود الخطيب سيقوم بعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي من أجل بحث ملف رمضان صبحي ومستجدات هذه الأزمة خاصة وأن الأهلي يرغب في استمرار صبحي حتى نهاية الموسم الحالي بعد نهاية الإعارة في 30 يونيو الماضي.





وأكدت الشبكة العالمية أن هدرسفيلد الإنجليزي رفض فكرة تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي وأنه في حال رغبة الأهلي في استمرار رمضان صبحي فعليه ضم اللاعب بشكل نهائي ولا يرغب النادي الإنجليزي في إعارة رمضان صبحي مجددا بل يريد بيع اللاعب من أجل إعادة ترتيب أوراق النادي الذي كاد أن يهبط من الدرجة الأولى للدرجة الثانية.





وأوضحت الشبكة العالمية أن هدرسفيلد دفع 4 ملايين ونصف المليون إسترليني من أجل التعاقد مع رمضان صبحي من ستوك سيتي قبل موسمين وطلب هيدرسفيلد من الأهلي 7 مليون إسترليني للإستغناء عن صبحي للأهلي قبل أن يوافق علي تخفيض المبلغ إلى 5 مليون و500 ألف إسترليني في الوقت الذي توقف فيه عرض الأهلي عند ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه إسترليني.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن رمضان صبحي البالغ من العمر 23 عامًا شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدف.





ونوهت الشبكة العالمية أن مسئولي الأهلي يسعون لاستغلال رغبة رمضان صبحي لحسم صفقة شراؤه نهائياً خاصة وأن العروض المُقدمة لصبحي من أندية أخرى غير جادة ولا تتساوى تماماً مع عرض الأهلي الذي يُعد الأفضل والأكثر جدية.



