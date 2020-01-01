صفقات على رادار ليفربول في ميركاتو الصيف

أقترب نادى ليفربول الإنجليزي من إبرام 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن رحل عن صفوف الفريق كل من المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين لصفوف نادى زينت الروسي بالإضافة إلي انضمام آدم لالانا لصفوف نادى برايتون الإنجليزي.





وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن ليفربول يرون أن ديجو كارلوس مدافع اشبيلية هو البديل المناسب لتعويض رحيل ديان لوفرين وأنهم مستعدون لدفع شرطه الجزائي والبالغ ٧٠ مليون جنيه إسترليني من أجل ضم كارلوس والذي يرغب مانشستر سيتي في التوقيع معه أيضًا هذا الصيف.





بينما ذكرت صحيفة كيكر الألمانية اللاعب اللاعب الدولي الإنجليزي چيدون سانشو جناح نادى بوروسيا دورتموند الألماني يفضل الإنضمام لصفوف ليفربول هذا الصيف بدلًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث يري اللاعب أن حظوظهم في الفوز ببطولة الدوري الممتاز أكبر.



