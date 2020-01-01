حركة شباب كريستيان تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:05 ص
نادر صبحي
نادر صبحي
حازم رفعت
هنأت حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعيده الله على مصر وكل الشعوب المحبة للسلام بالخير واليمن والبركات. 

و قال نادر صبحي، مؤسس ورئيس الحركة، إنه يتقدم خالص التهاني إلى الأمة العربية والإسلامية ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والسيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكي، ورجال القوات المسلحة الشرفاء، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، والسيد اللواء وزير الداخلية محمد توفيق ورجال الشرطة والقضاء، والسادة الصحفيين والإعلاميين وكل شعوب الامة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

وتابع: "نصلي من أجلكم ومن أجل سلامة واستقرار بلادنا ومصرنا الحبيبة، وأن يعيد الله علينا وعليكم الأيام بخير وسلام وكل عام وأنتم بخير".

البابا يهنئ الرئيس بالعيد
وفي سياق منفصل، بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: "نصلي إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة، ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين".

واختتم البابا تواضروس قائلًا: "دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

"الإنجيلية" تهنئ السيسي
فيما بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالآتي: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار، وتظل مصر شامخة أبية أمام جميع التحديات. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

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