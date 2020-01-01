عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)
الخميس 30/يوليه/2020 - 02:52 ص
الفجر
شهدت مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، اندلاع حريق هائل قبل قليل، أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة.
واندلع الحريق نتيجة انفجار بمصفاة لتكرير الغاز الطبيعي، كما أعلنت إدارة الإطفاء في شرطة المدينة.
وأوضحت "الإطفاء"، أن الحريق ضخم، حدث داخل المصفاة الواقعة في منطقة مونت بيلفيو، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات، ولكن تسبب في أضرار مادية جسيمة داخل المصفاة.
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