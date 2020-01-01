كنيسة مارجرجس ببهجورة تستأنف فتح أبوابها أمام المصلين الاثنين المقبل

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
أعلنت كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني للأقباط الأرثوذكس في بهجورة شمال مدينة نجع حمادي، عن استئناف فتح أبوابها أمام المصلين وعودة صلوات القداسات بها بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

يأتي ذلك بعد إستمرار غلق أبواب الكنائس وتعليق كافة القداسات علي مدار ٣ أشهر؛ طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية للحد من التجمعات في إطار محاربة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مُطلع من الكنيسة إن قرار عودة الصلوات جاء بناءًا علي قرار الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن صلوات القداسات ستبدأ من الساعة الخامسة الي السابعة والنصف صباحا كالقداس الأول؛ والثاني يبدأ من الساعة الثامنة الي العاشرة والنصف صباحا، والحضور يكون عن طريق الحجز المسبق من قبل مسؤول الكشافة بالكنيسة.

وشدد المصدر على ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع الالتزام بالتعليمات والارشادات الموضوعة في الكنيسة، وعلي كل شخص يحضر معه اللفافة وزجاجات المياه الخاصة.

البابا يعلن موعد عودة الصلاة في كنائس القاهرة
كان البابا تواضروس الثاني، أعلن عن إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" يذاع لاحقا مساء السبت، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".

وتابع البابا في حواره: "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا في القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين، لقنيا الأرقام لسه متزايدة، وقلنا أخر مرة هنمد لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنائس بس نفتحها بحساب".

في سياق منفصل، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.

وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.

وأكد الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، مطالبا جميع أبناء الكنيسة بتوخي الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب الملتوية التي تنطوي على الاحتيال والخداع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكيل البطريركية بالإسكندرية بوابة الفجر القبطيات الفجر الاسقف العام

أخبار تهمك

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 8 ساعات

قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

صفقات على رادار ليفربول في ميركاتو الصيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحجاج يتوجهون إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضغط على بيراميدز لحسم صفقة هذا اللاعب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

الكنيسة تحذر من راهبة مزيفة تستقطب الفتيات القبطيات لتوريطهن

"كونوا رجالًا".. مبادرة تطلقها لجنة المرأة بالمجمع المقدس

متحدث الكنيسة يكشف حقيقة إشارته لتجريد أحد الكهنة

البابا تواضروس يستقبل وكيل بطريركية الإسكندرية والأرخن عصمت ناثان

رسميا.. البابا تواضروس يعلن فتح الكنائس 3 أغسطس المقبل

عاجل.. البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

02:52 ص

عاجل.. الحجاج يتوجهون إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم

05:46 ص

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:34 ص

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»